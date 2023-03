Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn an diesem Wochenende die Premier League in ihre 30. Saison geht, kehrt der Fußball zurück zu seinem Idealzustand – so jedenfalls sieht es der „Independent“. „Die neue Spielzeit ist die Rückkehr zum einzig Wahren. Es ist Fußball wie er sein sollte“, jubelt die seriöse Online-Zeitung.

Premierminister Boris Johnson hat vor einem Monat fast alle gesetzlichen Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie zurück genommen. Die Spiele bei der EM