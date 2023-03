Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Vorbereitung läuft es bisher nicht besonders gut. Mark van Bommel hat beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg als Nachfolger von Oliver Glasner eine große Bürde übernommen.

Einige in Wolfsburg können sich noch gut an die Zeiten unter Felix Magath erinnern. Vor allem in der Vorbereitung machte „Quälix“ seinem Spitznamen alle Ehren. Es war guter