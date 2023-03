Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Als Elfte ist am Dienstagvormittag die Speerwurf-Europameisterin Christin Hussong (27, LAZ Zweibrücken) ins Finale eingezogen. Will die Zweitbeste in diesem Jahr am Freitag um die Goldmedaille mitwerfen,