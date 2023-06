Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gesa Krauses Lust wächst. In zwei Wochen wird sie in Karlsruhe ihren ersten Wettkampf seit 174 Tagen bestreiten. Beim World Indoor Meeting in der Europahalle drückt die Europameisterin auf Reset – für ein ganz großes Ziel.

Dankbar, superfroh, glücklich, erleichtert – diese Gefühle schickte Europameisterin Gesa Krause am Donnerstag aus dem Höhentrainingslager im kenianischen Iten per Videoschalte