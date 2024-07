Das World Matchplay ist das zweitwichtigste Darts-Turnier der Welt. Am Sonntagabend kommt es zu einem Duell der beiden aktuell größten Spieler.

Blackpool (dpa) - Die beiden großen Favoriten Luke Humphries und Michael van Gerwen haben das Finale beim zweitwichtigsten Darts-Turnier erreicht und treffen nun im direkten Duell aufeinander. Beim World Matchplay in Blackpool besiegte der englische Weltmeister Humphries deutlich mit 17:10 seinen Landsmann James Wade. Im darauffolgenden Duell der beiden Ex-Weltmeister setzte sich der Niederländer van Gerwen mit 17:13 gegen Michael Smith durch.

«Ich muss im Finale besser sein, aber ich bin da und das ist alles, was zählt», sagte van Gerwen, der das Turnier nach 2015, 2016 und 2022 zum vierten Mal gewinnen möchte. Der einstige Dominator ist gegen Primus Humphries aber Außenseiter. «Luke ist ein großartiger Spieler und er hat sich in letzter Zeit wirklich gut geschlagen, also muss ich ihn erstmal in die Schranken weisen», sagte «Mighty Mike», wie van Gerwen genannt wird.

Humphries steht erstmals im Finale des World Matchplay. Mit einem Sieg könnte er seine ohnehin schon komfortable Führung in der Weltrangliste weiter ausbauen. Das Finale (21.15 Uhr/DAZN) ist eines der längsten Darts-Spiele des Jahres. Der Sieger muss 18 Legs für sich entscheiden. Die deutschen Starter Martin Schindler und Ricardo Pietreczko waren bereits in der ersten Runde ausgeschieden.