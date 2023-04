Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In einer stilvollen Zeremonie vor rund 400 Trauergästen nehmen Vogelbach, Kaiserslautern und ganz viel nationale Fußballprominenz Abschied von Weltmeister Horst Eckel. Auch Otto Rehhagel und Hans-Peter Briegel sind da. Minister Lewentz, der DFB-Chef und vom FCK Markus Merk würdigen das Idol.

Zarte Klänge von „You’ll never walk alone“ begleiteten Horst Eckel an seine letzte Ruhestätte. Auf dem kleinen Friedhof in seiner Heimat Vogelbach im Kreis Kaiserslautern