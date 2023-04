Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Horst Brill galt in seiner Glanzzeit als einer der besten deutschen Außenstürmer. Er bestritt sage und schreibe 28 Bundesliga-Aufstiegsspiele, ohne je in die Eliteklasse aufgestiegen zu sein. Er verzichtete auf einen Vertrag mit Bayern München zugunsten des FK Pirmasens. Und er war Trainer einer Mannschaft, die einen Negativrekord im deutschen Profifußball aufstellte. Am Montag ist der Pirmasenser im Alter von 80 Jahren gestorben.

Horst Brill war gerade 19 geworden, als er am 18. Juni 1960 im Berliner Olympiastadion erstmals für den FK Pirmasens in der Endrunde um die deutsche Meisterschaft spielte und gleich zwei Tore