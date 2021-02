Mit einem 2:1 gegen Schott Mainz hat der Regionalligist FC Homburg am Samstag, 20. Februar, seinen ersten Sieg seit sechs Spielen errungen. Drei Tage nach der Entlassung von Trainer Matthias Mink am Mittwoch feierte der zum Chefcoach aufgerückte bisherige Co-Trainer Joti Stamatopoulos einen Einstand nach Maß. Der 48-Jährige und sein Assistent Sven Sökler erhalten beim FC Homburg vorerst bis Ende März Gelegenheit, sich für künftige Aufgaben an der Seitenlinie zu empfehlen. Der Zweite Vorsitzende Michael Koch sagte am Samstag, dass sich am Tag nach der Trennung von Matthias Mink „sofort 30, 40 Trainer“ beim FCH gemeldet und Interesse an einem Engagement bekundet hätten. Der Club-Vorstand habe Joti Stamatopoulos aber „versprochen, dass wir ihn die nächsten sechs Spiele bis Ende März in Ruhe arbeiten lassen. Bis dahin werden wir mit keinem einzigen anderen Trainer ein Wort sprechen. Wenn Joti sich weiterhin so stark präsentiert wie in seinem ersten Spiel, kann es gut sein, dass er über den Sommer hinaus bleibt.“ Der Vorsitzende Eric Gouverneur will die ganz großen Ziele in der aktuellen Regionalliga-Saison noch nicht aufgeben: „Noch sind 57 Punkte zu verteilen. Und die müssen die anderen Vereine auch erst mal einfahren. Das Rennen ist noch nicht gelaufen.“ Zum Trainer-Thema meinte Gouverneur am Samstag: „Wir brauchen jetzt keine neuen Taktiker, sondern Motivatoren. Und da sind Joti und Sven genau die beiden Richtigen.“

„Der Mannschaft neues Leben eingehaucht“

Joti Stamatopoulos’ bisheriger Vertrag als Co-Trainer läuft noch bis 30. Juni 2021. Der lautstarke, höchst bewegungsfreudige Einsatz des Homburger Noch-Interimstrainers an der Seitenlinie hob sich spürbar ab vom verhaltenen Auftreten seines Vorgängers. Die Spieler zeigten eine veränderte Körpersprache und feuerten sich auf und neben dem Platz immer wieder gegenseitig an. „Joti hat der Mannschaft neues Leben eingehaucht“, sagte Michael Koch.