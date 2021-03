Holstein Kiels Trainer Ole Werner stieß nach dem historischen Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale einen kurzen Jubelschrei aus. Gegner Rot-Weiss Essen haderte nach dem 0:3 (0:2) mit einem „Skandal-Elfmeter“, der Kiels 1:0 brachte. Der Bayern-Schreck beendete am Mittwochabend das Cup-Märchen des Regionalligisten an der Hafenstraße. „Wir stoßen einmal an und trinken ein, zwei Bier“, sagte Kiels Fin Bartels. Die Kieler trafen gegen den forschen Außenseiter vorentscheidend mit einem Doppelschlag innerhalb von 113 Sekunden durch Alexander Mühling (26./Foulelfmeter) und Janni Serra (28.).

Klare Fehlentscheidung

Allerdings war der Elfmeter-Pfiff zum 0:1 eine klare Fehlentscheidung. „Für mich ist das ein Riesen-Skandal“, schimpfte Essens Vorstandschef Marcus Uhlig schon zur Pause bei „Sky“: „Da fragt man sich schon, ob da alle geschlafen haben. Und ich bin sicher: Wenn es den Elfer nicht gibt, fällt auch das 0:2 nicht.“ Auch Trainer Christian Neidhart verstand nicht, warum der Video-Referee nicht eingriff, betonte aber erhobenen Hauptes: „Wir können alle ganz stolz sein auf die Pokalserie, die wir gespielt haben.“