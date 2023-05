Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor einem Jahr war Pellegrino Matarazzo der große Retter. Am letzten Spieltag schaffte der Trainer mit dem VfB Stuttgart den Klassenerhalt, durch ein Tor von Wataru Endo in der zweiten Minute der Nachspielzeit gab es ein 2:1 gegen den 1. FC Köln. Am Samstag kehrt er zurück.

Am Samstag kehrt Pellegrino Matarazzo zurück, als Trainer der TSG 1899 Hoffenheim. Durch den 4:2-Sieg gegen den 1. FC Union Berlin hüpften die Hoffenheimer am vergangenen Samstag ans rettende