RB Leipzig hat am Mittwochabend ein zähes Bundesliga-Spiel bei der TSG 1899 Hoffenheim mit 1:0 (0:0) gewonnen. Torschütze war in der 60. Minute Yussuf Poulsen, der die kurze Unordnung in der Defensive der Gastgeber ausnutzte.

Was war geschehen? Hoffenheims Abwehrchef Kevin Vogt wurde mit Knieproblemen an der Seitenlinie behandelt. Er fehle im Zentrum. Flanke von Angelino auf Marcel Sabitzer, der Österreicher legte mit dem Kopf auf – und Yussuf Poulsen vollendete. 1899 machte kurz Druck, erspielte sich aber nur noch eine Chance. „Das war brutal bitter. Die Niederlage ist nicht verdient“, sagte 1899-Trainer Sebastian Hoeneß.

„Kleinigkeiten entscheiden“

„Es war ein ausgeglichenes Spiel, Kleinigkeiten entscheiden es gerade“, meinte Kevin Akpoguma, und Kollege Robert Skov betonte: „Wir haben eine Riesenchance in der ersten Halbzeit, geht der Ball rein, sieht es gut aus. Bei 1:0 ist es ein anderes Spiel.“ Aber da Kasim Adams vorbeiköpfte, blieb das Spiel offen. Hoffenheim verharrt in der unteren Tabellenhälfte, RB unterstrich seine Titelambitionen. „Es war ein chancenarmes Spiel. Wir hatten eine hundertprozentige, die haben wir gemacht“, folgerte Julian Nagelsmann, der Trainer von RB, an seiner alten Wirkungsstätte.

So spielten sie

TSG 1899 Hoffenheim: Baumann - Akpoguma, Adams, Vogt, Sessegnon (90.+2 Beier) - Samassékou - Skov (80. Bebou), Rudy (66. Gacinovic) - Baumgartner - Kramaric, Dabbur (66. Belfodil)

RB Leipzig: Gulacsi - Konaté (61. Sörloth), Upamecano, Orban - Mukiele (46. Halstenberg), Sabitzer (74. Adams), Kampl, Angelino - Forsberg (46. Kluivert (74. Haidara)), Olmo - Poulsen

Tor: 0:1 Poulsen (60.) - Gelbe Karten: Vogt (3), Sessegnon (2) - Beste Spieler: Baumgartner, Samassekou, - Gulacsi, Upamecano, Sabitzer - Schiedsrichter: Schlager (Rastatt).