Man mag es kaum glauben: Der letzte Sieg des Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim war am ... 1. Februar. Damals gelang ein 2:1 gegen Bayer Leverkusen. Der nächste Versuch: Am Samstag um 15.30 Uhr beim SC Paderborn.

Der Neustart nach der Corona-Pause ist misslungen: Gegen Hertha BSC gab es am vergangenen Samstag eine 0:3-Niederlage. TSG-Trainer Alfred Schreuder relativierte am Freitag in einer Telefonkonferenz: „Bis