Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fussball: Die TSG 1899 Hoffenheim zog mal wieder gegen den 1. FSV Mainz 05 den Kürzeren. Die Gäste zeigen sich als geschlossene, hellwache Einheit. Aber 05-Trainer Bo Svensson reagiert ganz gelassen.

Der 2:0 (1:0)-Sieg der Mainzer am Samstag durch die Tore von Jonathan Svensson und Marcus Ingvartsen war bereits der dritte Sieg in Folge für die „Nullfünfer“, damit hat das Team in