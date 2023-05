Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An diesem Mittwoch vor 25 Jahren gewann Südafrika den WM-Titel im Rugby. Der 24. Juni 1995 war ein historischer Tag für die junge Nation. Ähnlich wie für Deutschland der Gewinn des WM-Titels im Fußball.

Ende der Apartheid, der per Gesetz erzwungenen Rassentrennung zwischen Schwarz und Weiß in Südafrika. Wir schreiben das Jahr 1995. An einem frischen, aber schönen Winternachmittag