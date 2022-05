Historischer Coup: Radprofi Jai Hindley hat als erster Australier den Giro d'Italia gewonnen.

Verona (dpa) - Der 26 Jahre alte Profi aus dem deutschen Bora-hansgrohe-Rennstall machte am Sonntag im Einzelzeitfahren in Verona den Gesamtsieg bei der 105. Auflage der Italien-Rundfahrt perfekt.

Den Tagessieg in Verona sicherte sich nach den 17,4 Kilometern im Kampf gegen die Uhr der Italiener Matteo Sobrero vor den beiden Niederländern Thymen Arensman und Mathieu van der Poel. Bester Deutscher wurde Lennard Kämna mit 1:31 Minuten Rückstand auf Sobrero auf Platz 13.

Hindley konnte sich in der Endabrechnung letztlich mit 1:18 Minuten vor Richard Carapaz aus Ecuador behaupten. Dem Straßen-Olympiasieger und Giro-Gesamtsieger 2019 hatte Hindley das Rosa Trikot am Vortag am Fedaia-Pass abgenommen. Den dritten Podiumsplatz sicherte sich mit 3:24 Minuten Rückstand der Spanier Mikel Landa. 2020 war Hindley bereits als Gesamtführender ins abschließende Giro-Zeitfahren in Mailand gegangen, musste damals den Gesamtsieg aber noch dem Briten Tao Gheoghan Hart überlassen.

Bester Deutscher der Gesamtwertung wurde Hindleys Teamkollege Emanuel Buchmann mit 13:19 Minuten Rückstand als Siebter. Kämna, ebenfalls vom Team Bora-hansgrohe, hatte auf der vierten Etappe für den einzigen deutschen Tagessieg bei der ersten großen Landesrundfahrt des Jahres gesorgt.

Webseite Giro d'Italia