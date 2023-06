Die Basketballer reisen mit einem starken Team zur WM. Im vorläufigen Kader stehen gleich fünf NBA-Profis. Das Gerüst bilden die Bronze-Helden von Köln und Berlin.

Hagen (dpa) - NBA-Profi Maximilian Kleber kehrt in diesem Sommer in die deutsche Basketball-Nationalmannschaft zurück. Der 31 Jahre alte Power Forward von den Dallas Mavericks steht im vorläufigen WM-Aufgebot, das Bundestrainer Gordon Herbert bekannt gab. Kleber hatte im vergangenen Jahr aus gesundheitlichen Gründen auf eine Teilnahme an der Heim-EM verzichtet, bei der Deutschland in Köln und Berlin die Bronzemedaille gewonnen hatte.

Der Kader der erfolgreichen Europameisterschaft bildet auch den Kern der zunächst 18 Spieler umfassenden Mannschaft für die Weltmeisterschaft auf den Philippinen, in Japan und in Indonesien vom 25. August bis zum 10. September. Angeführt von NBA-Star Dennis Schröder sind alle zwölf Spieler, die bei der EM überzeugten, dabei. Hinzu kommen neben Kleber noch NBA-Profi Moritz Wagner, der sich 2022 im Vorfeld der EM verletzt hatte, Isaac Bonga, Leon Kratzer, David Krämer und Oscar da Silva vom FC Barcelona.

«Wir haben eine großartige Gruppe, die ins Trainingslager kommt. Jeder zeigt großes Engagement. Jeder dieser Spieler möchte sein Land auf höchstem Niveau vertreten», sagte Herbert. «Für sie alle ist es eine Ehre, für Deutschland zu spielen. Ich freue mich sehr darauf, dass es weitergeht. Wir spielen bei der Weltmeisterschaft um eine Medaille», sagte der Bundestrainer, der bis zum WM-Start noch sechs Spieler streichen muss. Nicht im Kader stehen unter anderem NBA-Profi Isaiah Hartenstein und Euroleague-Routinier Tibor Pleiß.

Die deutsche Mannschaft trifft in der Vorrunde im japanischen Okinawa auf Gastgeber Japan, Australien und Finnland. Herbert versammelt sein Team erstmals am 31. Juli in Bonn um sich. Dort steht am 6. August auch das erste Testspiel gegen Schweden auf dem Programm. Höhepunkte der Vorbereitung sind der Supercup in Hamburg (12./13. August) und zwei Testspiele gegen Griechenland (19. August) und die USA (20. August) in Abu Dhabi.