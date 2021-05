Zehn Tore in einem Handball-Bundesliga-Spiel zu erzielen, ist keineswegs alltäglich. Hendrik Wagner von den Eulen Ludwigshafen ist dies am Sonntag bei der 22:24-Niederlage in Göppingen gelungen. Die Leistung ist umso beachtlicher, weil Wagner mit einem Hindernis zu kämpfen hatte.

Hendrik Wagner war am Sonntag ein gefragter Mann. Der 23 Jahre alte Rückraumspieler eilte nach der Niederlage der Eulen Ludwigshafen in Göppingen zum Fernsehinterview bei Sky. Dort werden nach einer Partie jene Spieler interviewt, die zuvor im Mittelpunkt standen.

Hendrik Wagner tat dies. Der 2,02 Meter lange Handballer erzielte nämlich zehn Tore für Ludwigshafen. Auch Göppingens Nationalspieler, Linksaußen Marcel Schiller, traf zehnmal – allerdings viermal von der Siebenmeterlinie. Wagner warf alle Tore aus dem Spiel heraus. Und: Er tat dies auf einer ungewohnten Position. Wagner ist Rechtshänder. Deshalb spielt er eigentlich im linken Rückraum. Doch die Eulen haben massive Probleme im Rückraum rechts. Weder Jannek Klein noch Yessine Meddeb haben sich bislang auf dieser Position durchsetzen können. Im Laufe der Saison wurde die Schwachstelle im Ludwigshafener Spiel offensichtlich. Zwar dementierte Eulen-Coach Ben Matschke vor der Spielzeit noch das Problem, doch dem gewieften Coach war die Achillesferse intern bekannt.

Sonderschichten mit Škof

Verzweiflung ist in der Not ein schlechter Ratgeber. Und so ließ Matschke Wagner

im rechten Rückraum spielen – erstmals am 22. Dezember von Beginn an in Coburg. Und nun am Sonntag in Göppingen. „Zehn Tore in der Bundesliga in einem Spiel sind ein Statement“, sagte Matschke. Göppingens Coach Hartmut Mayerhoffer sagte anerkennend: „Er hat das außergewöhnlich gut gemacht.“

Hendrik Wagner kam vor der Saison vom Drittligisten SG Leutershausen. Vergangenes Jahr trainierte er sich im ersten Lockdown sieben Kilogramm reine Muskelmasse an. „Ich habe sie halten können“, sagt der Masters-Student an der Fachhochschule Ludwigshafen. Mit Torwart Gorazd Škof arbeitet er zusätzlich zu den dreimaligen Athletikeinheiten pro Woche an seiner Kraft und Stabilität. „Zusammen macht das mehr Spaß“, erzählt Wagner.

Matschke: „Er hat einen unfassbaren Wurf“

Seine Kraft ist ein Grund für seine Torgefährlichkeit sowie seine Fitness und Spielintelligenz. „Er ist in einem Top-Zustand. Er gehört athletisch zu den Besten in der Mannschaft“, sagt Matschke und ist überdies begeistert von Wagners Wurf. „Deshalb muss der Ball nur aufs Tor kommen. Er hat einen unfassbaren Wurf.“ Den härtesten bei den Eulen.