Willkommen im Klub. Nach Franz Beckenbauer und Rudi Völler hat nun auch Joachim Löw ein WM-Qualifikationsspiel verloren. Das 1:2 (0:1) gegen Nordmazedonien trübt die Vorfreude auf die EM. Helle Aufregung.

3:0 gegen Island, 1:0 in Rumänien, die Erinnerung an das 0:6 in Spanien verblasste ein wenig, vielleicht würde ja doch alles gut werden. Pustekuchen. Denn dann kam die Partie gegen Nordmazedonien,