Letzter Spieltag in der Dritten Fußball-Liga: Wie alle Partien steigt auch die Begegnung 1. FC Kaiserslautern - FC Bayern München II an diesem Samstag um 14 Uhr (Liveblog auf rheinpfalz.de). Rund um Geldgeber und Gläubiger geht es weiter hoch her beim FCK.

Was macht die Suche des FCK nach den nötigen Millionen-Investoren für die neue Drittliga-Saison?

Für die Annahme einer Offerte eines deutschen Investors mit Residenz in Dubai wirbt der FCK-KGaA-Aufsichtsratsvorsitzende Professor Jörg E. Wilhelm. Per „Twitter“ teilte der Jurist am Freitagnachmittag mit, er sei zum Rücktritt aus den FCK-Gremien aufgefordert worden. Er werde aber im Amt bleiben.

Was ist das für ein Dubai-Angebot?

Die Auffassung, vor der Annahme dieses Angebots sei eine detaillierte rechtliche und wirtschaftliche Prüfung durch den FCK unabdingbar, teilt Wilhelm in seiner Twitter-Nachricht von Freitagnachmittag mit. Die erste Tranche des Geldes des fußballaffinen Investors solle auf ein Treuhandkonto eingezahlt werden. Für die dann binnen weniger Tage zu leistende weitere Zahlung werde eine Bürgschaft einer deutschen oder schweizerischen Bank vorgelegt. Diese werde wie vorgeschrieben die rechtlichen und wirtschaftlichen Prüfungen vornehmen. Der FCK betonte in einer Stellungnahme von Freitag kurz vor Wilhelms erneuter Mitteilung am Nachmittag, er werde dem Gläubigerausschuss nur Dokumente vorlegen, die den gesetzlichen Vorgaben und den Regularien des DFB und der FCK-Satzung entsprechen. Wilhelm schrieb, „im Team Merk (in dem er, Wilhelm, selbst angetreten ist, d. Red.) gibt es Uneinigkeit, wer der geeignete Investor ist ...“

Seit Mitte der Woche gibt es nun ein zweites schriftliches Angebot – von der Gruppe der „regionalen“ Investoren. Wie ist der Stand der Dinge mit Blick auf eben diese regionalen Investoren?

Die Gruppe regionaler Unternehmer um FCK-KGaA-Aufsichtsratsmitglied Professor Peter Theiss (zum Beispiel „Allgäuer Latschenkiefer“), deren Sprecher Giuseppe Nardi ist, will nach RHEINPFALZ-Informationen mindestens acht Millionen Euro investieren und dem FCK als Eigenkapital zur Verfügung stellen. Wie bei bisher allen Interessenten ist die vorherige Entschuldung des Klubs Voraussetzung für ein erhöhtes Engagement. Die „Regionalen“ haben im April 2019 schon FCK-Aktien für 750.000 Euro gezeichnet. Damit sind sie neben dem FCK e. V. die bislang einzigen Aktionäre – damals auf Basis eines Klubwertes von 120 Millionen Euro. Für neuerliche Investitionen ist im Gespräch, den Wert des FCK auf nunmehr 30 bis 35 Millionen Euro festzusetzen.

Wer begleitet die Gespräche seitens des Insolvenzgerichts?

Der vom Gericht auf Vorschlag des Gläubigerausschusses berufene Sachwalter, der Insolvenzanwalt Andreas Kleinschmidt, ist in engem Austausch mit FCK-Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt und dem Gläubigerausschuss, der die Interessen aller Gläubiger vertreten soll. Im Ausschuss sitzen Finanzdienstleister Quattrex und Vermarkter Lagardère als Hauptgläubiger, ein Kleingläubiger (ein Gastronom aus der Region), eine Arbeitnehmervertreterin des FCK und ein Vertreter der Agentur für Arbeit.

Wie lautet die Strategie?

Ziel der von der FCK-Kapitalgesellschaft am 15. Juni beantragten Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung ist die Fortführung des Spiel- und Wirtschaftsbetriebs am „Betze“. Daher kann der FCK auch Neueinstellungen vornehmen, zum Beispiel zuletzt die von Offensivspieler Marius Kleinsorge.

Was sagen die Gläubiger zu solchen neuen Personalkosten?

Der FCK kann in einem mit den Gläubigern vorher abgestimmten Rahmen eigenständig nach seinem Geschäftsplan agieren. Sachwalter Kleinschmidt prüft, ob die Ausgaben in der vereinbarten Bandbreite liegen. Der FCK soll, das ist ein Ziel des Verfahrens, so handeln, wie er es auch außerhalb des Verfahrens tun würde. Spieler sollen also nur zu dem Preis verkauft werden, zu dem der FCK auch sonst „schwach werden“ würde.

Und wie ist die sportliche Konstellation vor dem Saisonausklang?

Bayern II ist Tabellenführer, darf aber nicht aufsteigen. Der FCK ist Zehnter, kann noch bestenfalls Achter werden, schlechtestenfalls Zwölfter.

Wie sieht der FCK-Kader für das letzte Saisonspiel am Samstag gegen den FC Bayern II aus?

Für Hendrick Zuck und Stürmer Timmy Thiele ist die ob der coronabedingten Unterbrechung extralange Saison beendet. Beide fehlen gegen die „kleinen Bayern“ gelbgesperrt. Für sie rücken im Vergleich zum 1:1 am Mittwoch in Halle Anas Bakhat und Andri Bjarnason in den 18er-Kader der Lauterer.