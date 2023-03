Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In den letzten Kurven des Großen Preises von Spanien nahm Max Verstappen eine Hand vom Lenkrad, winkte in die Zuschauermenge. Zum ersten Mal in dieser Saison hat sich der Titelverteidiger wieder den Platz an der Sonne gesichert.

Es war der dritte Sieg in Folge des Niederländers, dazu ein Doppelerfolg von Red Bull Racing. Und das trotz aller Probleme.

Dritter hinter Max Verstappen und Sergio Perez wurde Mercedes-Pilot