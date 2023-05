Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was hat dieser Karl Geiger für starke Nerven! Als Letzter saß er beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf noch oben auf dem Bakken. Er brachte den Heimsieg am Dienstagabend nach Hause. Ein Verwirrspiel gab’s um die Polen.

Als letzter Springer musste der 27-jährige Oberstdorfer noch einmal runter. Ein Vorspringer sollte die Anlaufspur frei machen. Im zweiten Anlauf dann bewies Geiger, wer der Hausherr in der Schattenbergarena