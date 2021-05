Wolfgang Bärnwick und Miriam Welte werden den Landessportbund voranbringen. Sie sind kompetent, unaufgeregt und erfahren.

Kleiner Tipp für die Delegierten der Mitgliederversammlung des Landessportbundes am 11. Dezember: Wolfgang Bärnwick und Miriam Welte wählen! Die beiden besetzen seit Samstag die zwei Schlüsselpositionen im LSB-Präsidium. Kommissarisch. Nun sollen der Präsident und die Leistungssportchefin auch das Vertrauen der Verbände und Vereine bekommen.

Warum? Weil sie mit ihrer Persönlichkeit und mit ihrer Kompetenz überzeugen. Zwar fehlt Miriam Welte noch die Erfahrung im Ehrenamt, aber keine ist so nah dran an jener Gruppe, der sie Perspektiven geben soll: an der Gruppe der Leistungssportler. Genau auf die Erfahrung einer noch frischen „Ex“ kommt es wesentlich an. Sie weiß aber: Es braucht noch mehr qualifizierte Trainer, die noch besser bezahlt werden müssen.

Bärnwick besitzt Führungsqualitäten

Bärnwick hat als ehemaliger Personalchef, Beigeordneter und Vereinspräsident seine Führungsqualitäten gezeigt. Völlig unaufgeregt, sachlich und souverän ist er. Er strahlt Gelassenheit aus. Etwas, was man in diesem Landessportbund besonders braucht. Vor allem in der Zusammenarbeit mit den regionalen Sportbünden und deren Präsidentinnen, die ja vor eineinhalb Jahren Lutz Thieme über die Klinge springen ließen. Als Schwabe ist Bärnwick qua Geburt in Sachen Regionalproporz ziemlich unverdächtig.

Borchert machte wahrlich guten Job

Er hat bei seiner Vorstellung sowieso klargestellt: „Es ist enorm wichtig, das Hauptamt zu stärken. Wir haben im rheinland-pfälzischen Sport hoch qualifizierte Spezialisten.“ Er ist von sich überzeugt, aber nimmt sich nicht so wichtig. Einen Vorteil haben beide: Bärnwick und Welte können die Spur von Jochen Borchert, ihrem Vorgänger, aufnehmen. Und der hatte wahrlich einen guten Job gemacht.