Hanne Brenner ist ein prominentes „Zugpferd“ des Mannheimer Maimarkt-Turniers – normalerweise. Doch bei der bevorstehenden Auflage kann die viermalige Paralympicssiegerin aus Wachenheim im Zellertal nicht dabei sein. Ein Sturz beförderte sie vom Reitplatz ins Krankenhaus.

„Mich hat es leider voll erwischt“, berichtete Hanne Brenner, Star der Para-Dressurreiterinnen und -reiter mit körperlichen Einschränkungen, Anfang dieser Woche. Beim Aufsteigen – durchaus ein kniffliger Moment – „bewegte sich das Pferd weg, und ich bin quasi vom Stuhl geflogen“. Eine Schulter ausgekugelt, das hatte die 59-Jährige, die für den pfälzischen RC Hofgut Petersau startet, sofort im Gefühl. Die „höllischen Schmerzen“ kamen erst dann.

Nach der Schulter der Fuß

Per Krankenwagen wurde sie ins Hospital gefahren, dort wurde die Schulter wieder eingerenkt. „Ich dachte, das war’s“, sagt Hanne Brenner und fügt sofort an: „War’s aber nicht.“ Der Fuß sei immer dicker und blauer geworden, auftreten konnte die mehrfache Welt- und Europameisterin auch nicht mehr. Also wieder ins Krankenhaus und dort die bittere Diagnose: Fersenbeinbruch.

Nun hofft Hanne Brenner, dass die Fraktur wenigstens nicht operiert werden muss. Aber spätestens da war klar: Mit dem Maimarkt-Turnier (5. bis 9. Mai), auf dem die „Paras“ stets eine große Rolle spielen, sogar einen Nationenpreis austragen dürfen, wird’s diesmal nichts. „Sehr schade, es wäre ihr 20. Mal gewesen“, ist auch Turnierchef Peter Hofmann, der immer großes Herz für die Reiterinnen und Reiter mit körperlichem Handicap bewies, ebenfalls betrübt. Im Programmheft hatte er Hanne Brenner, die seit einem Reitunfall inkomplett querschnittgelähmt ist, noch eine Extrastory reserviert.