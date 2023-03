Motorrad-Fahrer Lukas Tulovic wird den Saisonauftakt der Moto2-Weltmeisterschaft im portugiesischen Portimao verpassen. Der einzige deutsche Pilot im Feld wird das Wochenende aufgrund einer Handverletzung nicht fortsetzen können, teilte das Intact GP-Team mit.

Portimao (dpa) - Tulovic war bei den abschließenden Testfahrten in der vergangenen Woche gestürzt. Bereits am Freitag klagte er nach den ersten beiden freien Trainings über Schmerzen. In der kombinierten Zeitenliste lag der Eberbacher mit etwas mehr als zwei Sekunden Rückstand auf dem 26. Platz.