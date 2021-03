Durch ein Tor von Marcel Schiller schaffte die deutsche Handball-Nationalmannschaft beim Olympia-Qualifikationsturnier in Berlin ein 25:25 (14:13) gegen Schweden. Nach einer ordentlichen ersten Halbzeit verlor das deutsche Team völlig den Faden, zeigte Nerven und hatte doch Glück. Nun braucht die Mannschaft zwei Siege am Samstag gegen Slowenien und am Sonntag gegen Algerien.