Die Rhein-Neckar Löwen zeigten am Samstagabend eine Klassepartie gegen den Champions-League-Kandidaten SG Flensburg-Handewitt. Am Ende durften beide Teams mit dem 29:29 zufrieden sein. Flensburg erzielte durch Johannes Golla quasi mit dem Schlusspfiff den Ausgleich. Kurz zuvor hatte Löwen-Spielmacher Andy Schmid seine Mannschaft fast auf die Siegerstraße gebracht. Am Ende reichte es nicht ganz. In der 52. Minute lag die Truppe von Ljubomir Vranjes durch den Schweden Albin Lagergren noch mit zwei Toren vorne (27:25). Es war ein Krimi bis in die Schlusssekunden. Zur Halbzeit lagen die Löwen vor 5144 Zuschauern in der SAP-Arena in Mannheim nach ausgeglichenem Spiel mit 13:12 in Führung. Starker Rückhalt war dabei Torwart Joel Birlehm mit acht Paraden bis zur Pause. Erfolgreichste Werfer waren aufseiten der Gastgeber Andy Schmid mit sieben (zwei Siebenmeter) und Patrick Groetzki mit fünf Toren. Bei den Norddeutschen traf der überragende Hampus Wanne elfmal (davon drei Siebenmeter) ins Schwarze.