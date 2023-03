Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

69,00 Meter Ende Juni, 67,85 Meter am Samstag – Samantha Borutta wirft nach einem Technikwechsel ihre neuen Weiten sehr stabil. Die letztjährige DM-Dritte im Hammerwerfen zählt zwei Tage nach ihrem 20. Geburtstag am 9. August in Braunschweig erneut zu den Medaillenanwärterinnen.

Zuschauer werden dann nicht dabei sein, was aber „Samy“ nicht irritieren wird. „Ich werfe ohnehin für mich und achte darauf, dass meine Leistung stimmt. Hauptsache, ich bin