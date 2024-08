Noch ist er kein Ferrari-Pilot. Allerdings hält das den Formel-1-Superstar nicht davon ab, über die Besonderheiten in Monza zu sprechen.

Monza (dpa) - Lewis Hamilton ist schon vor seinem Wechsel zu Ferrari begeistert von der Atmosphäre beim Großen Preis von Italien. Er wisse zwar noch nicht, was er erwarten könne, sagte der 39 Jahre alte Superstar der Formel 1 mit Blick auf den Empfang durch die Tifosi am Wochenende noch als Mercedes-Pilot. Aber in den jüngsten Jahren sei er immer herzlich aufgenommen worden, selbst wenn sie mit Ferrari gekämpft hätten.

«Es gibt nicht viele Orte, die so etwas zu bieten haben»

Hamiltons Wechsel nach dieser Saison steht seit Februar dieses Jahres fest. Auch in Imola sei er toll empfangen worden, erinnerte er sich an den Großen Preis der Emilia-Romagna im Mai.

Angesprochen auf die Atmosphäre, geriet Hamilton bei der Fahrer-Pressekonferenz in Monza ins Schwärmen. «In Italien herrscht so große Leidenschaft für den Rennsport», betonte er. «Es ist etwas Besonderes, die Fans an diesem Wochenende zu sehen. Es gibt nicht viele Orte, die so etwas zu bieten haben.»

Die Siegerehrung in Monza gehört zu den Höhepunkten. Foto: Antonio Calanni/dpa

Hamilton muss es wissen. Der Brite fährt seit 2007 in der Formel 1, er wurde siebenmal Weltmeister und feierte schon 105 Rennsiege. Nach seinen Anfangsjahren bei McLaren wechselte er zur Saison 2013 als Nachfolger von Rekordweltmeister und Ex-Ferrari-Star Michael Schumacher zu Mercedes. Ab 2025 wird er für die Scuderia aus Maranello an der Seite des Monegassen Charles Leclerc fahren.

«Es ist sehr, sehr speziell, für Ferrari in Monza zu fahren, es ist ikonisch, einfach ein besonderes Gefühl», sagte Leclerc, der bei der Presskonferenz neben Hamilton saß: «Lewis wird das nächstes Jahr erleben.»