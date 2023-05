Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Konstanze Klosterhalfen siegt an ihrem 26. Geburtstag bei den deutschen LeichtathletikHallenmeisterschaften über 3000 Meter in einer tollen Zeit. Zwei Medaillen gehen an Pfälzer.

Eigentlich wollte Konstanze Klosterhalfen am Samstag die Cross-WM in Australien laufen. Dann sah sie aber, dass am gleichen Tag die deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund im Programm stehen, und sie