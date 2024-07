Haas startet seit 2016 in der Formel 1. Seitdem treiben Ferrari-Motoren die Autos des US-Teams an. Und das bleibt auch so.

Banbury (dpa) - Nico Hülkenbergs Haas-Team wird in der Formel 1 auch künftig mit Ferrari zusammenarbeiten. Wie der US-Rennstall mitteilte, wurde die technische Partnerschaft mit den Italienern bis Ende 2028 verlängert. Haas ist seit 2016 in der Königsklasse des Motorsports vertreten. Seitdem arbeitet der Rennstall, der zumindest sein Chassis selbst baut, mit Ferrari zusammen.

«Als Organisation sind wir immer nur mit Ferrari-Aggregaten gefahren. Diese anhaltende Stabilität beim nächsten Reglement ist ein wichtiger Teil unserer laufenden Entwicklung», sagte Teamchef Ayao Komatsu.

Regelrevolution in der Formel 1

Zur Saison 2026 greift ein neues Reglement in der Formel 1. Der Elektroanteil der Hybridantriebe steigt dann auf bis zu 50 Prozent, die Verbrennungsmotoren müssen komplett mit «nachhaltigem Kraftstoff» betrieben werden, wie es heißt.

Zudem werden die Autos leichter, so sinkt das Mindestgewicht von 798 auf 768 Kilogramm. Den Regelhütern zufolge wird der Abtrieb um 30 Prozent, der Luftwiderstand um 55 Prozent reduziert.

Neben Hülkenberg, der ab nächster Saison für Sauber fährt, ist der Däne Kevin Magnussen der zweite Stammfahrer bei Haas. An diesem Wochenende macht die Formel 1 in Ungarn Station.