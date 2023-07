Es dürfte auch 2024 mindestens einen deutschen Fahrer in der Formel 1 geben. Die Unterschrift von Nico Hülkenberg gilt als Formsache. Und es könnte ganz schnell gehen.

Budapest (dpa) - Die Vertragsverlängerung von Formel-1-Fahrer Nico Hülkenberg beim US-Rennstall Haas steht unmittelbar bevor.

Wie Teamchef Günther Steiner dem Portal «sport.de» sagte, wird Besitzer Gene Haas bei den Rennen am Sonntag in Budapest und in der kommenden Woche in Spa-Francorchamps vor Ort sein. Eine Unterschrift noch vor der anschließenden kurzen Sommerpause scheint damit realistisch. «Wir haben schon darüber gesprochen. Aber es ist schöner, wenn man das persönlich machen kann als per Telefon oder Videotelefon. Wir brauchen nicht lange», sagte Steiner. Dass der 35 Jahre alte Hülkenberg auch 2024 in der Motorsport-Königsklasse fahren wird, gilt als fast sicher.

Steiner: «sind ja glücklich mit ihm»

«Hoffentlich können wir es möglichst bald bekannt geben. Wir sind ja glücklich mit ihm», sagte Steiner über den einzigen verbliebenen deutschen Fahrer in der Formel 1. Der Rheinländer Hülkenberg war nach dreijähriger Unterbrechung in dieser Saison als Stammpilot ins Cockpit zurückgekehrt. Er übernahm den Platz von Mick Schumacher, der nach zwei Jahren bei Haas Ende 2022 gehen musste und nur noch Ersatzfahrer bei Mercedes ist. Der Däne Kevin Magnussen wird wohl auch 2024 Hülkenbergs Teamkollege bleiben.

Steiner zeigte sich von den bisherigen Leistungen von Hülkenberg positiv überrascht. «Dass er sofort in Form kommt, hätte ich nicht erwartet. Er war drei Jahre nicht Stammfahrer», sagte der 58-Jährige aus Südtirol. «Er ist reingekommen und es hat sofort geklappt. Wir haben gewusst, dass er gut ist, das wussten wir alle, aber dass er sofort in Form kommt, das wussten wir nicht.» Hülkenberg ist mit neun Punkten derzeit 14. der Fahrer-WM.