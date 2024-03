Für Nico Hülkenberg geht in der Formel-1-Qualifikation von Australien nicht viel. Der Haas-Pilot scheidet schon in der ersten K.o.-Runde aus.

Melbourne (dpa) - Haas-Pilot Nico Hülkenberg ist erstmals in dieser Formel-1-Saison schon in der ersten K.o.-Runde der Qualifikation gescheitert. Der Rheinländer kam am Samstag in der Startplatzjagd zum Großen Preis von Australien nicht über Platz 16 hinaus. Er verpasste damit die Runde der schnellsten zehn Fahrer und schied vorzeitig aus. Das dritte Saisonrennen findet morgen in Melbourne statt.