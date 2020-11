Sakhir (dpa) - Nico Hülkenberg (33) hat die mögliche Aussicht auf ein Cockpit bei Red Bull für die kommende Formel-1-Saison als «Hammer-Geschichte» beschrieben.

„Im Herbst meiner Karriere noch mal so eine Möglichkeit zu bekommen, da bin ich extrem heiß drauf. Und generell spüre ich auch, wie sehr mir der Wettkampf fehlt“, sagte Hülkenberg Sport 1 im Interview.

Red Bull um Top-Pilot Max Verstappen hat noch keine Entscheidung über das zweite Cockpit für 2021 verkündet. Neben dem aktuellen zweiten Fahrer Alex Albon gelten Sergio Perez aus Mexiko und Hülkenberg als aussichtsreiche Kandidaten. „Das konnte man so nicht erwarten. Umso dankbarer bin ich, dass es bis hierher so gelaufen ist“, sagte Hülkenberg, der in dieser Saison mit Aushilfseinsätzen bei Racing Point auf sich aufmerksam gemacht hat.

Der Emmericher musste Ende vergangenen Jahres sein Cockpit bei Renault räumen und ist seitdem ohne feste Anstellung.

