So lange Nachspielzeiten wie bei der WM in Katar werde es in der Fußball-Verbandsliga nicht geben. Das war eine von vielen Informationen bei der Rückrundenbesprechung der höchsten Liga des Südwestdeutschen-Fußballverbandes (SWFV) im Sportheim des SV Steinwenden.

Bevor Staffelleiter Klaus Karl auf den zweiten Saisonteil zu sprechen kam, nutzte er die Gelegenheit, eine kurze Vorrundenbilanz zu präsentieren. Mit einer gewissen Erleichterung wies er