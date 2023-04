Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Grün-Weiss Mannheim hat das Auftaktspiel in der Tennis-Bundesliga mit 4:2 beim BASF TC Ludwigshafen gewonnen. Der Aufsteiger schnupperte vor 2000 Zuschauern an einer Überraschung. Am Ende setzte sich die Routine durch. Dabei hatte GW-Teamchef Gerald Marzenell nicht an einen Sieg des Favoriten geglaubt.

Es war ein lauter Seufzer. Gerald Marzenell, der erfahrene Teamchef von Grün-Weiss Mannheim, schmunzelte erleichtert nach dem entscheidenden Doppelsieg von Pedro Martinez und Federico Delbonis gegen