Es ist quasi ein Nachbarschaftsbesuch: Deutschlands bester Schachspieler, der 17-jährige Vincent Keymer aus Saulheim bei Mainz, gastiert am Sonntag zu einer Simultanveranstaltung an 30 Brettern in Schifferstadt.

Die Veranstaltung ist der Höhepunkt der Feiern des Vereins zu seinem 100. Geburtstag und Keymer der erhoffte Stargast. Denn Deutschlands jüngster Großmeister war schon in ganz jungen Jahren bei Turnieren in der Pfalz und in den rheinland-pfälzischen Ligen erfolgreich, ist also vielen Pfälzer Schachspielern schon lange gut bekannt.

Inzwischen ist er in die Weltelite vorgestoßen, hat sich im Oktober bis auf Platz 39 der Weltrangliste vorgekämpft und gleichzeitig erstmals die Marke von 2700 Elo-Punkten – Elo bezeichnet die Spielstärke – erreicht. Ab dieser Marke gilt man als „Super-Großmeister“.

Am Sonntag spielt er ab 15 Uhr im Pfarrzentrum Herz Jesu an 30 Brettern gleichzeitig, vor allem gegen Spieler des Jubiläumsvereins.