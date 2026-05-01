Martin Salmon (RV Dudenhofen) gewinnt den Großen Preis des RV Offenbach. Im Rennen der Continental-Teams und Elite-Amateure setzte er sich mit einer Vierergruppe ab.

Bei sommerlichen Temperaturen machten keine einzelnen Fahrer Anstalten, dem Feld zu enteilen. Auf der zwölfmal zu fahrenden 7,9 Kilometer langen Runde bildeten sich nach und nach Führungsgruppen. Immer dabei: Martin Salmon. „Ich hatte das Rennen schon ein paar Wochen im Hinterkopf, aber noch mit einem anderen Rennen geliebäugelt. Ich habe dann aber gedacht: Fahr mal wieder in die Pfalz, ich glaube Offenbach bin ich in der U17 zum letzten Mal gefahren“, sagte er. Die Erinnerung trügt ihn nicht: 2013 war der heute 28-Jährige Fünfter.

In den Betonwegen in Offenbach habe man ordentlich Rückenwind gehabt, bevor der auf dem freien Feld von vorne kam. Das kostete bei vielen Fahrern Kraft: „Man hat schon gemerkt, dass es den ein oder anderen zermürbt“, sagte Salmon, der als Einzelfahrer ohne Teamkollegen angetreten war.

Sie gingen zu viert auf die letzte Runde, jedoch mit wenigen Sekunden Vorsprung. „Viele haben sich wohl drauf verlassen, dass das Team Möbel Ehrmann wieder alle Löcher zufährt. Von daher dachte ich, es wird schwerer wegzufahren. Als wir dann aber zu viert durchkamen und es auf einen Sprint rauslief wusste ich, dass mir das nicht mehr nehmen lasse“, sagte Salmon, der auf der 600 Meter langen Zielgerade fast Opfer seines eigenen Ehrgeizes geworden wäre: „Es war so furios, dass ich ganz vergessen habe wo der Zielstrich ist. Als der Erste anfing zu sprinten, bin ich viel zu früh aus dem Windschatten raus, war viel zu lange im Wind und habe mich 200,300 Meter vor dem Ziel gefragt: Wo sind die eigentlich? Ich konnte es dann wirklich erst glauben, als ich über die Ziellinie gefahren bin.“

Ohne Wettkampfplanung durch die Saison

Der ehemalige World-Tour-Profi, der im holländischen Sittard wohnt, in Aachen Maschinenbau studiert und derzeit bei Bosch in Reutlingen ein Praktikum absolviert, plant weiterhin keine konkrete Wettkämpfe: „Ich nehme mit, was kommt. An Pfingsten ist ja die Bahnen-Tournee mit Abschluss am Pfingstmontag in Dudenhofen.“ Bei den Deutschen Meisterschaften vor einem Jahr auf seiner Heimbahn wurde er dort Dritter im Ausscheidungsfahren.

Die weiteren Plätze gingen an Tobias Willmes (Skull Racing Team) vor Max Grabosch (Bike Aid).