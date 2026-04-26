Stürze und Defekte beim Bundesligarennen. Vor allem eine Passage bereitete den rund 200 Startern beim Großen Preis der Südlichen Weinstraße Probleme. Ein Betroffener erzählt.

„Hat noch jemand einen Bremsgriff auf Lager?“, fragte Marc Dörrie (Team Möbel Ehrmann) am Teamauto, nachdem er im 149 Kilometer langen Bundesligarennen beim Großen Preis der Südlichen Weinstraße auf Rang 96 ins Ziel gekommen war. „Der akrobatische Salto“, der zehn Kilometer vor dem Ziel für eine eingeschränkte Schaltung sorgte, konnte ihn aber nicht aufhalten.

Bei frühsommerlichen Temperaturen blieb das 200 Mann starke Fahrerfeld weitgehend beisammen. „Schnell, aber recht unrhythmisch und unruhig. Es gab kaum Attacken, erst gegen Ende gingen zwei nach vorne, die aber eingeholt wurden“, beschrieb Pepe Albrecht (Rembe I rad-net), in dessen Kopf sich bei der Gravelpassage über Sand und Schotter die gleichen Gedanken wie bei den anderen abspielten. „Mehr als versuchen, schnellstmöglich drüberzufahren und hoffen, dass man sich keinen Defekt einhandelt, kann man da eigentlich nicht machen“, sagte Albrecht, der am Ende im Sprint vor Eike Behrens (Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur), der die Bundesliga-Gesamtwertung übernahm, und Linus Scheitinger (MaxSolar-Raymon) das beste Ende für sich hatte.

Probleme mit der Streckenführung

Der besagte 300 Meter lange Gravelsektor war es, der für Wirbel sorgte. Zwei Mal musste er gefahren werden, zehn und zwei Kilometer vor dem Ziel. Vor dem erster Sektor zeigten sich die Ehrmänner Martin Salmon, Max Märkl und Dörrie noch gut platziert, bevor Teile des Feldes die Streckenführung falsch deuteten, die einen geradeaus fuhren, die anderen abbiegen wollten und nun übereinander fielen. „Zum Glück habe ich es rechtzeitig gesehen und konnte noch über die Wiese fahren“, sagte Märkl.

Weniger Glück hatte Dörrie. „Wir waren eigentlich gut dabei, dann sind die vor mir alle gestürzt. Von Tempo 40 auf Null habe ich nicht mehr geschafft abzubremsen und dann einen Salto vom Rad geschlagen“, erzählte Dörrie, dem der Bremsgriff mit dem Schalthebel vom Lenker fiel. „Ich habe ihn dann in meine Trikottasche gesteckt“, sagte Dörrie, der nun nicht mehr schalten konnte und auf dem kleinen Kettenblatt weiterfahren musste. Dennoch: Die Zeiten, in denen es ein Kabel zum Schalten brauchte, sind vorbei. „Mir ist dann eingefallen, dass das ja über Bluetooth funktioniert. Ich habe den Griff dann aus meiner Trikottasche geholt, wieder hochgeschalten und danach meiner Frau zugeworfen.“

Keine Gedanken mehr ans Material

Märkl konnte den Anschluss halten, war auch bei der zweiten Durchfahrt des Gravelsektors dabei. Angst um das Material? „Nein, da habe ich gar nicht mehr darüber nachgedacht. Ich war so kaputt, dass ich an überhaupt nichts mehr gedacht habe und nur versuchte, die beste Linie zu finden.“ Er fuhr auf Rang 23. „Für mich bin ich ganz zufrieden. Dafür, dass wir hauptsächlich Kriteriums- und Rundstreckenrennen fahren, haben wir uns doch gut verkauft.“

Teamchef Günther Danner fuhr mit Dörries Rennrad im Kofferraum nach Hause. Am Sonntag stand das Rennen im badischen Kirrlach an, Dörrie nahm sein eigenes Rennrad mit. „Am Freitag soll es aber wieder einsatzfähig sein.“ Dann steht das 1. Mai-Rennen in Offenbach/Queich an.

Als bester Pfälzer fuhr Maxim Roor (Bike Aid Südliche Weinstraße) auf Rang zehn. Von den 1500 Teilnehmern über den ganzen Renntag fuhren gut 1000 bei den Jedermannrennen über 50 und 100 Kilometer, von denen die 100 Kilometer erstmals in die weltweit ausgetragene Gran-Fondo-Rennserie eingebettet waren.