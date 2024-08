Noch ein Höhepunkt in der Region: Am Donnerstag und Freitag geht der 29. Sprint Grand Prix in Dudenhofen über die Bühne.

Es war zwischen Olympischen Spielen in Paris und den Bahnrad-Weltmeisterschaften Mitte Oktober in Ballerup nicht einfach, ein attraktives Fahrerfeld für die beiden Renntage in Dudenhofen an den Start zu kriegen, denn die Fahrerinnen und Fahrer müssen Körper und Geist auch mal eine Pause gönnen. „Aber es passt. Wir haben ein sehr spannendes, abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Und die Wetterprognosen sind ja auch ganz gut“, sagte der Sportliche Leiter Andreas Gensheimer: „Dadurch, dass wir auf zwei Tage gegangen sind, ist es für die Sportler einfacher zu kommen.“

Der After Work Sprint beginnt am Donnerstag um 18 Uhr mit den pfälzischen Olympiateilnehmern Luca Spiegel und Alessa-Catriona Pröpster vom RV Offenbach, aber auch mit den weiteren Mitgliedern des Bahnradteams Rheinland-Pfalz Anne Sloharek und Len Sohnsmeyer (Team Pfälzer Land) sowie Tim Herzog vom RV Dudenhofen. Lediglich Henric Hackmann (RV Rodenbach) muss passen, er ist bereits wieder im Ausbildungsblock bei der Bundespolizei. Der erste Tag endet mit dem Madison, am Start ist unter anderem Weltmeister Jan-Willem van Schip (Niederlande).

Am Freitag ab 15 Uhr rücken die Ausdauerakteure in den Mittelpunkt – angesetzt sind Omnium und das beim Publikum sehr begehrte Dernyrennen. Derny-Schrittmacher Peter Stahl (RV Dudenhofen) wird seinen Abschied geben, das Fahrerfeld wird vom dreifachen deutschen Bahnmeister Moritz Augenstein, dem Schweizer Claudio Imhof sowie den Lokalmatadoren Martin Salmon und Nils Radmacher angeführt.