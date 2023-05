Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach drei Titeln in Folge landet Tennis-Bundesligist Grün-Weiss Mannheim diese Saison im Mittelfeld der Tabelle. Am Freitag beim Rochusclub Düsseldorf und am Sonntag daheim gegen den TC Großhesselohe (wohl mit Struff, Kohlschreiber und Gojowczyk) geht es gegen die Titelaspiranten.

Herr Marzenell, wie bilanzieren Sie als Teamchef diese Saison? Sind Sie unzufrieden?



Nein, ich habe ja vor der Saison gesagt, dass dies eine Spielzeit des Umbruchs wird. Wenn