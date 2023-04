Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Minimum zwei Punkte sind das Ziel für Grün-Weiss Mannheim für die Bundesliga Partien bei Blau-Weiss Neuss am Freitag (13 Uhr) und am Sonntag (11 Uhr) zu Hause gegen Blau-Weiß Krefeld.

Am Sonntag beim 4:2 in Ludwigshafen kam Davis-Cup-Spieler Dominik Koepfer nur im Doppel zum Einsatz. Er gewann an der Seite von Maximilian Marterer und holte so den so wichtigen dritten Punkt. Zuvor