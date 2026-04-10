Die Meldelisten stehen: Grün-Weiss Mannheim setzt in der kommenden Tennis-Bundesliga-Saison auf eine junge Mannschaft.

Das Markenzeichen: Mit Leandro Riedi, Dominic Stricker und Jerome Kym die drei besten Schweizer Spieler, mit Max Rehberg, Max Schönhaus und Niels Mc Donald drei der größten deutschen Talente. An Bord sind weiterhin Spieler, die am letzten Spieltag der vergangenen Saison nach schwierigen Wochen den Abstieg durch ein 6:0 gegen Gladbach verhinderten, wie Luka Mikrut oder Daniel Rincon.

„Wir haben einen sehr, sehr jungen Kader, einen konstanten Kader“, urteilt Grün-Weiss-Teamchef Gerald Marzenell. Zwölf Spieler sind zwischen 17 und 24 Jahren alt, davon verspricht sich der Teamchef auch einen guten Spirit in der Kabine. Was ist mit dem Kader möglich? „Wir spielen um eine gute Platzierung, es wird ordentlich laufen, und dann wollen wir in den nächsten Jahren die ersten Plätze wieder angreifen“, betonte Gerald Marzenell.

Dominik Koepfer trainiert wieder

Im Aufgebot steht auch weiter der deutschen Top-Spieler Dominik Koepfer, der seit 14 Monaten außen vor ist, nach einem langwierigen Patellasehnenproblem am Knie nun wieder dreimal trainiert. Die spanischen Freunde Bernabé Zapata Miralles und Davis-Cup-Spieler Pedro Martinez sind erneut am Start. Seine Karriere beendet hat der Österreicher Gerald Melzer. Für Doppel-Ass Kevin Krawietz, der zum TC Großhesselohe wechselte, holte der Klub Pierre-Hugues Herbert. Der Franzose gewann im Doppel alle vier Grand Slams.

Grün-Weiss hat diesmal fünf Heimspiele, los geht die Saison am 5. Juli mit der Partie in Neuss. Das erste Heimspiel ist am 10. Juli gegen den TC Großhesselohe.