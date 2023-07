Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Favorit, zwei weitere Spitzenteams und ein breites Mittelfeld – so charakterisierte gestern Gerald Marzenell, der Teamchef von Grün-Weiss Mannheim, das Feld in der kommenden Bundesliga-Saison, die am Sonntag startet.

Der TC Großhesselohe hat eine exklusive Mannschaft, auch der TC Bredeney und Badwerk Gladbacher THC scheinen im Rennen um den Titel. „Wenn wir um die ersten drei, vier Plätze mitspielen