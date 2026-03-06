Fünf Länder feiern ihr Debüt, eine Rekord-Zahl an Frauen geht an den Start: Die Paralympics in Italien sind so groß wie nie zuvor. Der einzige Athlet aus dem Iran muss aber kurzfristig absagen.

Cortina d'Ampezzo (dpa) - Mit einer Rekordzahl an teilnehmenden Nationen sowie Athletinnen und Athleten werden die Paralympics in Italien die größten Paralympischen Winterspiele der Geschichte. Es habe sich eine Rekordzahl von 612 Aktiven aus 56 Ländern für die Spiele qualifiziert, teilte das IPC wenige Stunden vor der Eröffnungsfeier mit. Der bisherige Rekord lag bei 564 Athleten aus 48 Delegationen in Pyeongchang 2018.

Da der einzige aus dem Iran für die Spiele nominierte Langläufer Aboulfazl Khatibi Mianaei wegen des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten nicht sicher nach Italien reisen konnte, verringerte sich die Zahl der Teilnehmer kurz vor der Eröffnungsfeier auf 611. Die vertretenen Nationen sanken damit auf 55.

Mit El Salvador, Haiti, Montenegro, Nordmazedonien und Portugal nehmen fünf Nationen erstmals an den Paralympischen Winterspielen teil. Zum vierten Mal in Folge wird überdies eine Rekordzahl an Frauen antreten. Insgesamt 160 Teilnehmerinnen werden in allen sechs Sportarten vertreten sein. Das bedeutet eine Steigerung von 18 Prozent gegenüber dem bisherigen Rekord von 136 Frauen bei den Spielen in Peking 2022.

Mit 70 Athletinnen und Athleten stellt China bei den Wettbewerben in Mailand, Cortina d'Ampezzo und Tesero die größte Delegation aller teilnehmenden Nationen gefolgt von den USA mit 68 und Kanada mit 46. Gastgeber Italien geht mit 42 Teilnehmenden an den Start. Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) stellt mit 40 Aktiven (elf Frauen, 29 Männer) sowie acht Guides das zweitgrößte deutsche Team in der Geschichte der Winterspiele.