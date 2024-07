Michael Jung hat die Nerven behalten. Mit seinem Pferd Chipmunk gewann der Schwabe in Versailles den Einzelwettbewerb des Vielseitigkeitsreitens – seine viertes olympisches Gold.

Spätsommer 2012, ein Stallbesuch beim Goldenen Reiter der Olympischen Spiele in London. Fernab der britischen Millionenmetropole, im beschaulichen Nordschwarzwald. „Der Michi“, wie ihn damals schon jeder nennt, hat als erfolgreichster deutscher Olympia-Teilnehmer zwei Goldmedaillen nach Horb-Altheim heimgebracht. Wer jetzt einen neuen Sport-Superstar mit entsprechender Aura erwartet hätte, sieht sich getäuscht. Zum Glück. „Man versucht, möglichst viel zu machen, aber bei mir bleibt die Reiterei im Vordergrund“, entschuldigt sich Jung beinahe dafür, dass er den Medien eine Homestory anbietet. Und seine Mutter Brigitte verrät: „Der Michi wusste schon ganz früh, dass er nichts anderes will als reiten.“

Ein Leben für die Pferde. Foto: dpa

Zwölf Jahre später, da Michael Jung nach einer weiteren Goldmedaille 2016 in Rio und nun auch dem Olympiasieg in Paris zu den ganz Großen der deutschen Sporthistorie aufgestiegen ist, hat sich daran nichts geändert. Und auch an seiner Bescheidenheit nicht. Die persönlichen Begegnungen mit dem 41-Jährigen bleiben hängen, weil sie so unkompliziert, so natürlich sind. Etwa am Rande der deutschen Meisterschaften im Springen, das ist nämlich seine Lieblingsdisziplin innerhalb des Vielseitigkeitsreitens, als er mit seinem Anhang unweit des Turnierplatzes unprätentiös im Pferdetransporter und vorgelagertem Zelt übernachtete. Oder nach dem Gewinn der Badenia in Mannheim, dem Großen Preis auf dem Maimarkt, als er im strömenden Regen geduldig Rede und Antwort stand und mit der Aussage verblüffte, dass ihm dieser Sieg bei den Springspezialisten, trotz aller olympischer Meriten und Championatstitel in der Vielseitigkeit, extrem viel bedeutet.

Mit Sam, seinem Goldpferd von London und Rio, fing alles so richtig an. Der Wallach genießt seinen Ruhestand im Nordschwarzwald. Foto:olwdpplud02

Doch Jung ist niemand, der sich von den großen Geldern, die es im globalen Springsport zu verdienen gibt, locken lassen würde. Er will – richtig – einfach nur reiten. Der Familienmensch mit dem Lausbubenlächeln, das ist der junge Vater Michael Jung geblieben. Und er blieb seiner Vielseitigkeit treu, auch in schweren Stunden dieses Sports, der immer wieder ob fataler Unfälle in der Kritik steht. Mitunter zu Recht. Michael Jung hat mitgeholfen, dass die „Buschreiter“ überhaupt noch eine Zukunft auch auf olympischem Parkett haben. Weil er seine Pferde anders als andere optimal für die Herausforderungen im Gelände ausbildet und sie nie überfordert.