Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat die Konsequenzen aus der enttäuschenden Handball-WM in Ägypten und einem schwachen Auftritt bei den Olympischen Spielen in Tokio gezogen – und am Montag einen verjüngten Kader für die nächsten Länderspiele aufgeboten.

Fünf Spieler stehen vor ihrem Debüt bei den Partien gegen Portugal in Luxemburg am 5. November und am 7. November in Düsseldorf beim Tag des Handballs. Darunter ist auch