Der BVB hat im Spiel bei Eintracht Frankfurt gezeigt, wie es gehen muss. Der erste Rückrundenspieltag bestätigte Trends der Hinserie.

Ob der Bundesliga-Titelkampf in diesen abenteuerlichen Zeiten doch noch ein bisschen spannend wird? Borussia Dortmund hat auf jeden Fall am Samstag in Frankfurt das gezeigt, was die Mannschaft auch in der