Sie war einer der großen Olympiastars mit ihren zwei Goldmedaillen nach der schweren Verletzung: Federica Brignone. Doch nun muss sie ihre Saison vorzeitig beenden. Der Körper macht nicht mehr mit.

München (dpa) - Doppel-Olympiasiegerin Federica Brignone beendet vorzeitig ihre Saison im alpinen Ski-Weltcup. «Ich habe meinem Körper in den vergangenen Monaten viel abverlangt», sagte die Italienerin. Ob die 35-Jährige die aktive Laufbahn im kommenden Winter fortsetzen wird, das teilte die Italienerin nicht mit. Zuletzt hatte sie mit Verweis auf ihren nach einer schweren Verletzung geschundenen Körper offen über einen Rücktritt nachgedacht. «Wenn es nicht besser wird, seht ihr mich nächstes Jahr nicht mehr», sagte sie.

Brignone hatte bei den Winterspielen in Cortina Gold sowohl im Super-G als auch im Riesenslalom gewonnen. Dabei hatte sie Anfang April 2025 noch eine sehr schwere Knieverletzung erlitten und monatelang um die Teilnahme an Olympia gebangt. Letztlich quälte sie sich in der Reha so, dass es nicht nur für Starts in den Dolomiten reichte, sondern dann sogar zum Doppel-Triumph.

Brignone: «Jeder Tag ist ein Kampf»

Dieser aber hatte seinen Preis, wie Brignone in Interviews verriet. «Ich würde beide OIympia-Medaillen eintauschen, um in der Zeit zurückzureisen und diese Verletzung nicht erleiden zu müssen», sagte sie der «Repubblica». Brignone geht davon aus, nie ganz von der schweren Verletzung zu genesen - derzeit etwa müsse sie den ganzen Tag hinken, nachdem sie morgens Skifahren war. «Ich hatte mein Bein und mein Knie komplett zerstört, jeder Tag ist ein Kampf. Mein Schienbein ist nicht mehr richtig ausgerichtet, es hat ein Loch.»

Nach ihrem schweren Sturz Anfang 2025 liegt Federica Brignone geschockt in einem Rettungsschlitten. (Archivbild) Foto: Elvis Piazzi/dpa

Bei den italienischen Meisterschaften im Frühjahr 2025 - also einem eher unbedeutenden Rennen nach der Weltcup-Saison - hatte Brignone bei einem Tor eingefädelt und sich eine multiple Verletzung im Knie und Unterschenkel zugezogen. «Zwei Monate lang konnte ich danach das Bein nicht anwinkeln, auch heute noch kann ich kein Tennis spielen», schilderte sie. Auf die Frage, ob das Gelenk je wieder so werde wie davor, antwortet sie: «Das ist unmöglich.»