Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat sich am vergangenen Spieltag den zweiten Tabellenplatz zurückerobert. Dabei haben die Roten Teufel sogar noch ein Nachholspiel auszutragen. Trainer Marco Antwerpen aber bleibt cool.

Als Marco Antwerpen an diesem Montag in die Kabine kam, wartete dort keine Überraschung. Auf den Tag genau ein Jahr ist der 50-Jährige nun Trainer des 1. FC Kaiserslautern, und das seit Monaten überaus erfolgreich. Doch zum Jubiläum kein Präsent nirgends. „Da war ich schon ein bisschen enttäuscht“, sagte Antwerpen gespielt mürrisch. Dass er natürlich gescherzt hatte, konnte er nicht verbergen.

Geschenke gab es schon an den drei Tagen zuvor durch die Resultate der Aufstiegskonkurrenz. Der 1. FC Saarbrücken unterlag beim 1. FC Magdeburg, der VfL Osnabrück remisierte bei Borussia Dortmund II ebenso wie Eintracht Braunschweig gegen den SC Verl. Der SV Meppen und Waldhof Mannheim nahmen sich im direkten Duell gegenseitig Punkte ab. Der FCK schlug den Halleschen FC 1:0 und eroberte Tabellenplatz zwei zurück. Doch das interessiert Antwerpen nicht. Sagt er zumindest. Kein Blick zurück, keiner über den nächsten Spieltag hinaus nach vorne. Die Schlagerpartie in zwei Wochen gegen Branchenprimus Magdeburg spielt in seinen Gedanken noch überhaupt keine Rolle – das Gastspiel an diesem Samstag beim FSV Zwickau umso mehr.

Kleine Erfolgsserie im „Schwanennest“

Im Osten der Republik hat der FCK in den zurückliegenden drei Jahren selten gut ausgesehen. Das „Schwanennest“ aber bildet eine Ausnahme. Zwei Siege gelangen in Folge (5:3, 2:1), davor immerhin ein Remis (1:1). Allerdings spielt die Zwickauer Elf aktuell in großartiger Verfassung. „Sie haben ja auch eine gute Mannschaft“, sagt Antwerpen lapidar. Die beiden bisherigen Partien 2022 gewannen Manfred Starke und Kollegen. 3:1 in Meppen, 1:0 gegen Braunschweig. Erfolge gegen Spitzenteams also.

Mit welchem Personal der FCK Richtung Sachsen reisen kann, ist offen. Womöglich können die gegen Halle aufgrund einer Corona-Infektion fehlenden Marlon Ritter, Kenny Prince Redondo und Julian Niehues sich rechtzeitig freitesten und mit ausreichender Fitness aufwarten. Mittelfeldspieler Felix Götze (Muskelfaserriss) befindet sich wieder im Rehatraining. Für die kommende Woche rechnet Marco Antwerpen im Falle des 23-Jährigen mit einer Rückkehr ins Mannschaftstraining.