Gerd Müller, der legendäre Torjäger des FC Bayern München, wird am Dienstag 75 Jahre alt. Seit Jahren lebt er in einem Pflegeheim, der einstige Bomber ist an Alzheimer erkrankt. Am Montag gab es schlechte Nachrichten von Ehefrau Uschi. „Er schläft seinem Ende entgegen“, berichtete sie.

Es gibt Fußball-Szenen, die kann man sich immer wieder angucken. Man wird einfach nicht müde davon. Abwurf Sepp Maier, Uli Hoeneß bekommt den Ball. Er läuft ein paar Schritte, überlässt den Ball Jürgen Grabowski. Rainer Bonhof sprintet in die Tiefe des Raumes, Grabowski spielt ihn im richtigen Moment an. Bonhof setzt sich auf der rechten Seite durch, bedient den Mittelstürmer. Aus dem Vordergrund müsste Müller schießen, Müller schießt, Tor! Torhüter Jan Jongbloed ist verdutzt, 2:1, Deutschland hat das WM-Finale am 7. Juli 1974 in München gedreht, wurde Weltmeister. „Ich habe schönere Tore geschossen, aber es war mein wichtigstes“, sagte Gerd Müller später.

Er traf immer

Gerd Müller traf immer. Im Stehen, im Liegen, im Sitzen. Mit links und mit rechts. Mit dem Kopf. Fast immer war er dabei im Strafraum. Er traf kurz und trocken, zuweilen auch künstlerisch wertvoll wie im WM-Viertelfinale 1970 in Mexiko gegen England zum 3:2.

In 427 Bundesliga-Partien stehen 365 Tore für „kleines, dickes Müller“ (Tschik Cajkovski) zu Buche, in der Nationalmannschaft kam er in 62 Spielen auf 68 Tore. Er holte Titel um Titel mit dem FC Bayern. Reaktionsschneller im Strafraum war bislang keiner. Sein Erfolgsgeheimnis? „Wenn's denkst, ist eh zu spät“, sagte er einmal. Und so war er den Horst Höttges, Klaus-Dieter Sieloffs, Wim Rijsbergen und Robert Rosatos dieser Welt immer einen Schritt voraus.

DFB-Rücktritt mit 28 Jahren

Mit nur 28 Jahren trat Gerd Müller nach dem WM-Sieg 1974 aus der Nationalmannschaft zurück. Aus heutiger Sicht ist das absurd früh. Vom angeblichen Ärger über die DFB-Funktionäre, die die Spielerfrauen nach dem Finale vom WM-Bankett ausschlossen, wollte Müller später nichts mehr wissen. Er korrigierte es. „Das war ganz anders. Bereits drei Tage vor dem Endspiel kamen Hölzenbein, Grabowski und ich zu Helmut Schön und gaben unseren Rücktritt bekannt. Schön bat uns, mit der Bekanntgabe bis nach dem Endspiel zu warten. So und nicht anders war’s.“

1964 Wechsel von Nördlingen

Der Bomber der Nation kam 1964 vom TSV Nördlingen nach München und begründete mit den Herrschaften Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Paul Breitner und Uli Hoeneß den Ruhm des FC Bayern. Müller hatte durchaus klare Vorstellungen, war aber zurückhaltend und stand nicht so gerne im Rampenlicht wie die Lichtgestalt Franz Beckenbauer oder die eloquenten Paul Breitner und Uli Hoeneß. Sein roter Teppich war der grüne Strafraum. Müllers Karriere ging in München bis 1979, dann zweifelte der damalige Trainer Pál Csernai an den Qualitäten des alternden Weltstars. Als Csernai Müller am 3. Februar 1979 kurz vor Schluss im Bundesligaspiel bei Eintracht Frankfurt auswechselte, erklärte der Mittelstürmer trotzig und gekränkt seinen Rücktritt. Müller machte wohl Majestätsbeleidigung geltend ...

Unglückliche Jahre

Nun folgten weniger glückliche Jahre. Gerd Müller spielte noch ein paar Jährchen in den USA bei den Fort Lauderdale Strikers. Als Eckhard Krautzun 1981 den Trainerposten übernahm, verlor Müller vollends die Lust am Fußball. Gemeinsam mit seiner Frau Uschi und einem befreundeten Ehepaar eröffneten sie das Restaurant „The Ambry“, Gerd Müller gab den Grüß-Onkel und unterhielt die Gäste mit launigen Anekdoten von früher. Damit war er völlig unglücklich, der Fußball fehlte ihm, seine Tage waren leer.

Nach seiner Rückkehr 1984 verfiel er mehr und mehr dem Alkohol, Eheprobleme kamen dazu. Franz Beckenbauer und Uli Hoeneß halfen. Uli Hoeneß überredete ihn zu einem Entzug in einer Klinik. Der Patient sprach hinterher von seinem größten Sieg. An der Seite von Hermann Gerland, Mehmet Scholl und Udo Bassemir wirkte Gerd Müller ab 1992 als Co-Trainer bei den Amateuren.

Alzheimer-Krankheit lange geheim gehalten

Die Krankheit wurde lange geheim gehalten. 2011 war das dann nicht mehr möglich, als der völlig verstörte Gerd Müller während eines Trainingslagers der Amateure in der Nähe von Trient hilflos durch die Gegend irrte und die italienischen Zeitungen ausführlich darüber berichteten. Er war 15 Stunden lang verschwunden. Aber erst kurz vor seinem 70. Geburtstag informierten der FC Bayern und Müllers Ehefrau Uschi im Oktober 2015 die Öffentlichkeit über Müllers tragische Erkrankung, bei der man nach und nach die Erinnerung verliert und die Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten und Dinge wahrzunehmen.

Uschi Müller besucht ihren Mann täglich, berichtet sie. „Er ist ruhig und friedlich, muss, glaube ich, auch nicht leiden. Er schläft langsam hinüber“, sagte sie. „Ich hoffe, dass er nicht nachdenken kann über sein Schicksal, über eine Krankheit, die dem Menschen die letzte Würde raubt.“

Der FC Bayern wird seinen legendären Stürmer heute im Klub-Museum in der Allianz-Arena in kleinem Rahmen würdigen. Natürlich, es ist ein Geburtstag mit traurigem Anstrich. Hätten sie ihren Gerd Müller nicht gehabt, wurde Franz Beckenbauer nie müde zu betonen, würden sie sich beim FC Bayern vielleicht immer noch in einer Holzhütte umziehen. Das ist auch heute das Thema.